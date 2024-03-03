2018'de demediğini bırakmamıştı! Temel Sivas'tan hızlı trenle döndü

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Bu hizmet değildir” diyerek hedefe koyduğu yüksek hızlı trenle Ankara’ya döndü.

Karamollaoğlu bugün Sivas'ta partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sivas'tan yüksek hızlı trenle döndü.

Temel Karamollaoğlu: Hızlı tren hizmet değil, göçü hızlandırır!

Karamollaoğlu, 2018 yılında Sivas’ta gerçekleştirdiği mitingde, ilde yapımı devam eden hızlı tren projesinin hizmet olmadığını ve göçü hızlandıracağını belirterek, "Biz Sivas'a o kadar sahip çıktık ki şimdi hızlı treni getiriyoruz diyorlar. Ya mübarek hızlı trenin Sivas'a getireceği bir fayda demeyelim de kolaylık diyelim. Nedir o? Göçü hızlandıracak. Adam otobüsle gidip sıkıntı çekeceğine trene binip İstanbul'a biraz daha hızlı gidecek. Bu hizmet değil” ifadelerini kullanmıştı.