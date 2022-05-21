10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile işbirliği yapan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, utanmadan sıkılmadan söyledikleri yalanlarla algı operasyonlarına devam ediyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Zillet' olarak tanımladığı ve HDP'nin başını çektiği Millet İttifakı'nın ortaklarından Akşener ile Kılıçdaroğlu'nun emekli askerlerin danışmanlık hizmeti vermek için kurduğu Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’yi (SADAT) nasıl karaladıkları ortaya çıktı.

Konuyu "2018’de Akşener, 2022’de Kılıçdaroğlu! Aynısının tıpkısı, utanmazca iftira!" başlığıyla köşesine taşıyan Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, önemli ifadeler kullandı.

İşte Karahasaoğlu'nun o yazısı:

Aklı estikçe “Bana belgeler geldi” diyerek sahneye çıkan ve iftiralarını hiçbir ahlak kaidesine bağlı kalmaksızın ortalığa saçan Kemal Kılıçdaroğlu..

Daha önce, “Göreceksiniz, Tayyip Erdoğan kaçmak zorunda kalacak..” iftirasını, FETÖ’nün televizyon kanalı olan STV’de ortaya atan ve bu iftirasının arkasında, kendisine resmi görevlilerin verdiği özel belgeler varmış havası estiren Kılıçdaroğlu..

“Telefonlarım dinleniyor. Somut belgesi, Atatürk Havalimanı ile ilgili yeşil alan projemize AK Parti’nin sahip çıkması” diyen ama kendisinden 5 yıl önce zaten Tayyip Erdoğan’ın, projede o alanın yeşillendirileceğini açıkladığı ortaya çıkan Kemal Kılıçdaroğlu..

2 milyon üniversite adayının tam da imtihana girdiği gün, “Bizim çocuklar o okullara girebilmek için bütün gençliklerini heba ediyorlar” diyerek, Katarlıların tıp fakültelerine sınavsız gireceğini iddia eden Kemal Kılıçdaroğlu..

Şimdi de SADAT’ın siyasi suikastlar düzenleyeceğini iddia ediyor..

Yetinmiyor, sandık başında SADAT’ın kaos çıkaracağı iftirasını ortaya atıyor..

Soruluyor, “Somut belge?”

O konuya girmiyor..

Tekrar merak edilip, “Delil?” deniliyor..

Yine cevap yok..

Ama, Türkiye’nin çok önemli bir tartışma konusu daha oluyor..

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