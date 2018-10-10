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2018'de 55 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdiler!

Amerika Savunma, Güvenlik İşbirliği Ajansı, 2018 mali yılında 55,66 milyar dolarlık dış askeri satış yapıldığını bildirdi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 22:32
2018'de 55 milyar dolarlık silah satışı gerçekleştirdiler!

Ajansın açıklamasına göre, ABD'nin 2018'de dış askeri satışlar kapsamında yabancı ülkelere toplam bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 55,66 milyar dolar silah satışı yaptığı ifade edildi. 

ÇILGIN RAKAM!

Açıklamada, söz konusu satışın 47,71 milyar dolarının silah satın alan yabancı ülkeler tarafından karşılandığını, kalan miktarın 3,52 milyar dolarının ABD Dışişleri Bakanlığı, 4,42 milyar dolarının ise Savunma Bakanlığı tarafından dış askeri yardım programları kapsamında karşılandığı belirtildi. 

ABD, 2017 yılında 41,93 milyar dolar dış askeri satış gerçekleştirmişti.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 10 Ekim 2018 Çarşamba 22:32
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