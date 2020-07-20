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Yerel

2018 yılında THY uçağında maske takan Asyalı yolcular

Türk Hava Yollarının babalar günü ile ilgili dijital platform üzerinden yayınladığı videoda ilginç bir kare dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2020-07-20 15:13:00 -
2018 yılında THY uçağında maske takan Asyalı yolcular

Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr

Türk Hava Yolları’nın 24 Kasım 2018 tarihinde babalar günü için yayınlanan videoda uçakta yer alan kameraya yansıyan görüntülerde ön sırada oturan iki Asyalı kadın yolcunun maske takıyor olması göze çarptı.

Çin’in Wuhan kentinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bir yıl önce Türk Hava Yolları uçağında maske ile seyahat etmesi akıllarda soru işaretlerine yol açtı.

Hastalığın Çin’in Wuhan kentinde ‘Huanan’ isimli bir hayvan pazarından yayıldığı düşünülürken, virüsün kesin olarak hangi canlıdan bulaştığı bilimsel olarak bilinmiyor.

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