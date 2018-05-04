2018 yılında en çok satan telefonlar belli oldu

İşte bu yılın çok satan telefonları listesi:

1. iPhone X 16 milyon satış rakamı

Günümüzün akıllı telefonlar üzerindeki en popüler özelliklerinden olan çerçevesiz ekran trendine iPhone X ile katılan Apple, yaklaşık olarak yüzde 81.23 ile önceki modellerine kıyasla oldukça yüksek bir ekran kasa oranı sunuyor.

5,8 inç boyutunda ve 1125 x 2436 piksel çözünürlüğündeki Super Retina HDekrana yazılım tarafında ise iPad Pro modellerinde gördüğümüz beyaz dengeleme için sunulan True Tone Display özelliği ekleniyor.

10 nm üretimi olan 64-bit mimariye sahip Apple A11 Bionic, 4.3 milyar transistöre sahip. İki performans çekirdeği A10’a göre yüzde 25 daha hızlıyken, dört yüksek verimli çekirdeğin ise A10’a göre yüzde 70 daha hızlı olduğu açıklanmıştı.

2. iPhone 8 12.5 milyon satış rakamı

Cihazda iPhone X ve 8 Plus modelinde kullanılan, toplamda 6 çekirdekli Apple 11 Bionic işlemcisi kullanılıyor. RAM tarafındaysa iPhone 7’deki gibi 8, 2 GB bellek kullanılıyor.

Ön kamera tarafında ise yine 7 MP kamera kullanılıyor. Arka kamerada f/1.8 diyafram değerini devam ettiren Apple, ön kamerada ise f/2.2 diyaframı tercih etmiş. Kamera tarafında diğer modellerin geliştirmelerinin altında kalan cihaz, 7’ye göre yeni iyileştirmelerden faydalanabilen ve video performansı artırılmış bir model olarak dikkat çekiyor.

3. iPhone 8 Plus 8.3 milyon satış rakamı

Yeni iPhone modellerine güç veren Apple A11, 4 tanesi düşük güç tüketimine sahip Mistral ve 2 tanesi üst seviye performans sunan Monsoon olmak üzere toplamda 6 adet işlemci çekirdeğine ev sahipliği yapıyor.

5.5 inçlik Retina HD bir ekranın yer aldığı akıllı telefon, 3D Touch teknolojisine ev sahipliği yaparken, oldukça geniş renk gamutu sayesinde renklerin en canlı haliyle görüntülenebilmesini sağlıyor.

4. iPhone 7 5.6 milyon satış rakamı

Wide Color Gamut Display özelliğinin eklendiği iPhone 7’nin ekranı, iPhone 6s vs 6 modellerine göre göze daha iyi gelen bir deneyim sunuyor. iPhone 6 modelinden bu yana aynı ekran çözünürlüğünü tercih eden Apple, yine 750 x 1334 piksel çözünürlüğünde ve 326 ppi piksel yoğunluğunda ekranla karşımıza çıkıyor.

16 nm teknolojisiyle üretilen 4 çekirdekli A10 işlemcisi, yüzde 40’a varan performans artışı sunuyor. Zaten performans testlerinde de göreceğiz A10, en yakın rakibi A9’a ciddi farklar atabiliyor.

5. Xiaomi Redmi 5A 5.4 milyon satış rakamı

Redmi Note 5A modeli gücünü 28 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 1.4 GHz hızında çalışan sekiz adet Cortex A53 çekirdeğinin yanı sıra Adreno 505 grafik birimine ev sahipliği yapan Snapdragon 435‘den alıyor.

5.5 inç büyüklüğünde 1280×720 piksel çözünürlük sunan bir ekranın yer aldığı akıllı telefonun ön tarafında 13 megapiksel, arka tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde LED flaşlı bir kamera bulunuyor.

6. Samsung Galaxy S9 Plus 5.3 milyon satış rakamı

6.2 inç büyüklüğünde Samsung’un imzası haline gelen kavisli bir ekranla gelen Galaxy S9 Plus, tıpkı Galaxy S8+ Plus modelinde de olduğu gibi 1440×2960 piksel çözünürlüğe sahip. İnce ve uzun ekranların piyasada artmasına ön ayak olan Samsung, yeni amiral gemi modelinde de 18.5:9 ekran oranını tercih etmiş.

2.9 GHz hızında çalışan 4 adet Mongoose M3 çekirdeğin ve 1.9 GHz hızında çalışan Cortex-A55 çekirdeğin yer aldığı Exynos 9810, Samsung’un ikinci jenerasyon 10 nm FinFET fabrikasyon süreci sayesinde daha düşük güç tüketimine rağmen daha yüksek performans vaat ediyor.