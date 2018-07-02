‘2018 sonuna kadar 500 bin damızlık koyunu vermiş oluruz’

Fakıbaba, açıklamasında şu noktalara dikkat çekti:

- (Tarım ve orman bakanlıklarının birleştirilmesi) Bana göre çok doğru bir karar. Tarım Bakanlığı ile Orman Bakanlığı birbirine entegre bir yapı. Bu bakımdan çok mükemmel oldu.

- Kırsalda kalkınma olmadan şehirde kalkınma olmaz. Biz kırsaldaki kalkınmaya önem vermeliyiz. Biz şehirde verdiğimiz imkanları kırsala da vermek zorundayız.

- Tarım işçisi kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Onların hayatları bizim için çok önemli. Onların güvenliği bizim için çok önemli. Taşıma sorununun gündem olmaktan çıkması gerekir. Kamyon kasalarında işçi taşımak Türkiye’ye yakışmıyor.

- (Patates fiyatlarındaki yükseliş) Seçimden 8 ay önce Niğde’de üreticilerle buluştuk ve üreticiler ‘Patates elimizde kaldı’ diye dert yanıyordu. Biz ihracat desteği verdik. Ama ne olduysa seçimden 15 gün önce patates fiyatları yükseldi. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor. Üreticinin elinde patates kalmamıştı zaten. Stokçuluk nedeniyle bu durum yaşandı.