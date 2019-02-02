2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip hemşirelik için tercih yapacak olan üniversite adayları hangi taban puanlarını dikkate almalı? 2018-2019 Hemşirelik taban puanları-başarı sıralaması

2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.