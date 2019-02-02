2018-2019 Hemşirelik taban puanları-başarı sıralaması

2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip hemşirelik için tercih yapacak olan üniversite adayları hangi taban puanlarını dikkate almalı? 2018-2019 Hemşirelik taban puanları-başarı sıralaması

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:06
2018-2019 Hemşirelik taban puanları-başarı sıralaması

2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip hemşirelik için tercih yapacak olan üniversite adayları hangi taban puanlarını dikkate almalı? 2018-2019 Hemşirelik taban puanları-başarı sıralaması

2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını göz önünde bulundurmalılar.

 

Günün Özeti

  1. 2018-2019 hemşirelik taban puanları
  2. 2019 hemşirelik taban puan
  3. hemşirelik taban puanları başarı sırası
  4. eğitim

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