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Gündem 2017'den beri aranıyorlardı! Yapılan operasyonla enselendiler
Gündem

2017'den beri aranıyorlardı! Yapılan operasyonla enselendiler

Ankara'da FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 16:26:00 -
2017'den beri aranıyorlardı! Yapılan operasyonla enselendiler

Ankara'da FETÖ'cü oldukları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı bulunan karı koca, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, FETÖ/PDY mahrem yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan B.U. ve karısı R.U'yu takibe aldı.

Zanlılara ait aracı İstanbul yolu üzerinde durduran ekipler, firari karı kocayı gözaltına aldı.

B.U'nun fizik öğretmenliğinden, R.U'nun ise felsefe öğretmenliğinden ihraç edildiği, 2017'den beri firari olarak arandıkları öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlılar Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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