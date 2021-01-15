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Gündem 2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!
Gündem

2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!

2017 yılında Bitlis’te 2 jandarma personelinin şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edilen turuncu kategoride” yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 09:12:00 -
2017'de yüreğimizi yakmıştı... Kurban Pehlivan öldürüldü!

Yıldırım operasyonları kapsamında, Bitlis Sehi Ormanları kırsalında, 10-11 Ocak 2021 tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma SİHA ve İHA ile Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Bitlis Bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve terörden arananlarda 1 milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Poyraz Bulanık kod adlı Kurban Pehlivan olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Etkisiz hale getirilen teröristin, 08 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis/Merkez-Hazo Boğazı mevkiinde komando timlerinin görev değişimi esnasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca yola döşenen EYP'nin patlaması sonucu (2) personelin şehit edilmesi ve (1) personelin yaralanması olayına katıldığı belirlenmiştir. Teröristin etkisiz hale getirilmesi ile şehitlerimiz Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ve Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş’in kanı yerde kalmamıştır" denildi.

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