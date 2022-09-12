2017'de rezil olmuştu, yine rezil oldu: Anketçi idi, ayakkabıcılığa başlamış!

2017 referandumunda 'Sandıktan 'evet' çıkarsa şirketimi kapatacağım.' deyip sözünü yiyerek karakter yapısını ortaya koyan Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, bu sefer de kafayı Tarkan'ın ayakkabı numarasına taktı. seçimlere aylar kala işini en doğru şekilde yapmak için çalışmak yerine burnunu Tarkan'ın ayakkabısına sokan anketçi ayakkabıcılığa başladı. bu durum 2017'deki dönekliğini telafi mi ediyor diye düşündürdü.

A. Hakan'a saldırana cevap vermek de Akit'e düştü!

21 Ekim 20017 tarihinde Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi başta olmak üzere birtakım anayasa değişikliklerinin referanduma sunulduğu süreçte, "Eğer sandıktan 'evet' çıkarsa şirketimi kapatacağım." deyip, sözünü yiyerek karakter yapısını ortaya koyan Kemal Özkiraz 'Tarkan'ın ayakkabı numarası Ahmet Hakan'ın IQ'sundan büyüktür' diyerek işi, Tarkan gibi bir şarkıcının ayakKAbısına burnunu sokmaya kadar götürdü.

Şu mankenle, bu mankenle gününü ün eden A. Hakan'ın bozuk saat günde iki defa doğruyu gösterdiği gibi, ara sıra yazdığı doğrulara yapılan eleştiriye cevap vermek de, Akit'e düştü.