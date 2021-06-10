2015 seçim tahmini tutmayan KONDA'dan akılalmaz AK Parti anketi
Kamuoyunda erken seçim ve yanlış anket beyanlarıyla sürekli olarak gündeme gelen anket şirketleri algı çalışmalarını devam ettiriyor. Hata payı yüzde 1,8 ve 2,4 olarak gösterdiği 2015 seçimlerinde tahmini tutmayan ve rezil olan Konda Araştrma Şirketi, AK Parti'nin oylarını yine düşük gösterdi.
AK Parti’nin oylarını düşük gösteren ve muhalefet kanadının başa geçeceğini belirten araştırma şirketlerine bir yenisi daha eklendi.
KONDA’nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır, dün yaptığı açıklamada ‘İktidar partisi 1 Kasım seçimlerindeki oyunun neredeyse yarıya yakınını kaybetti’ iddiasında bulundu.
Millet İttifakı'na yakınlık gösteren anket şirketi Konda, daha yeni yapılan Afyon'un Güney beldesindeki seçimi görmezden gelerek AK Parti'nin çekirdek oyunun yüzde 23'e düştüğünü öne sürdü.
AK Parti'nin oylarında belirgin bir düşüş olduğu algısını oluşturan Konda, hata payı yüzde 1.8 ve 2.4 olarak gösterdiği 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'nin yüzde 41,7 oy alacağını söylemişti. Fakat seçimlerde AK Parti yüzde 49,5 oy aldı.
Anketleri sürekli havada kalan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın 2023'te de benzer bir hüsran durumuyla karşılaşması bekleniyor.