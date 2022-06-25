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Siyaset 2013'teki 'Gezi' açıklamasını tekzip etti! Teröristler kim, illegal gruplar kim, halk kim Ali Babacan?
Siyaset

2013'teki 'Gezi' açıklamasını tekzip etti! Teröristler kim, illegal gruplar kim, halk kim Ali Babacan?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gezi davasından, "şikayetçi değilim." diyerek çekilip, 2013 yılındaki "Şiddet tolere edilemez." açıklamasını tekzip etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 20:08:00 - 2022-06-25 20:13:29
2013'teki 'Gezi' açıklamasını tekzip etti! Teröristler kim, illegal gruplar kim, halk kim Ali Babacan?

 Yeniakit.com.tr 

Gezi davası ile ilgili şikayetinden vazgeçtiğini mahkemeye dilekçe ile sunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2013 yılındaki, "Şiddet tolere edilemez." açıklamasını tekzip etti.

Teröristler kim, illegal gruplar kim, halk kim Babacan?

Gezi kalkışmasının yaşandığı dönemde Başbakan Yardımcılığı yapan Ali Babacan, dönemin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile katıldığı bir programda, "Terörist gruplar, illegal gruplar ve halk arasındaki ayrımın iyi yapılması lazım. Başbakanım Türkiye'nin doğru yolda ilerlediğini gösterecek." demişti.

AK Parti'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Gezi davasında çıkan kararlardan iki ay sonra mahkemeye dilekçe vererek şikayetçi olmadığını açıkladı.

Tolere edilemeyen şiddet yanlıları kimlerdi ki siz Gezi'den vazgeçtiniz?

Babacan, 2013 yılındaki Gezi olaylarına ilişkin bir başka mesajında da, "Şiddet tolere edilemez." demişti. Aynı Babacan bugün davasından vazgeçerken, dava sürecinin hiçbir safhasında mahkemeye mağdur olduğunu söylemediğini ve yargılanan kişilerden şikayetçi olmadığını duyurdu.

Babacan'ın bu hamlesinden sonra, 2013 yılındaki, "Şiddet tolere edilemez." açıklaması, 9 yıl aradan sonra şikayetinden vazgeçmesi ile soru işaretlerinin kaynağı oldu.

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Yorumlar

Sami

Nasrettin hocaya sormuşlar kac yaşın kaç demiş 40, 5 sene sonra yine sormuşlar yaşın kaç demiş 40. Hoca 5 sene evvelde 40 demiştin hoca cevap vermiş erkek olan sözünde durur.

Ilhami baba

Bu zavallıyi adam yerine koyan varmı ki
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