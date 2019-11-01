Ne zaman emekli olurum? sorusunu milyonlarca çalışan tarafından sorgulandığı herkes tarafından bilinmekte. Emeklilik yine her çalışanın en büyük hayalidir. Emeklilik için yıl, prim gün sayısı ve yaş şartı aranmakta. Emeklilik için sigorta giriş tarihi çok önemli. Peki 2012 sigorta girişim var ne zaman emekli olurum? 2012 sigorta girişli var ne zaman emekli olur? Sigorta girişi 2020 ne zaman emekli olurum? İşte ne zaman emekli olurum? sorusuna ilişkin cevap.

SSK başlangıcı 2012 ne zaman emekli olurum?

SSK başlangıcı 2012 olan erkek sigortalıların emeklilik şartları neler? 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar. SSK başlangıcı 2012 olan kadın sigortalıların emeklilik şartları neler? 1 Mayıs 2008 ile 31 Aralık 2035 arasında; 7200 prim ödeme süresini tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyorlar. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınmaktadır.

Ne zaman emekli olurum? sorusuna Milli Gazete yazarı Mustafa İşçan şöyle cevapladı: Soru. Eşim 01.01.1971 doğumlu ve 01.06.2011 yılından itibaren Ziraat Odası’na kayıtlı ve çiftçi Bağkur primi ödüyor. 01.06.2011 tarihinden önce SGK’ya kaydı yok. Hangi tarihte emekli olacak ve toplam kaç yıl prim ödeyecek? Hüseyin Bey, eşiniz 01.06.2011 tarihinde ilk defa 4-b’li (Bağkur) olmuş. 4-b’ye göre 59 yaş 9000 günle veya kısmi olarak 61 yaş 5400 gün ile emekli olabilir.

En erken nasıl emekli olabilirim?

Soru: İlk defa sigorta girişim 1985 yılıdır. Bugüne kadar toplam sigorta prim sayım 3695 gündür. En erken nasıl emekli olabilirim? Askerlik borçlanmasını yaptırsam bana ne gibi faydası olur? Bülent Bey, doğum tarihinizi ve işe giriş tarihinizin ay ve gününü belirtmemişsiniz. Ancak genel olarak sorunuza cevap vereceğim diğer detaylarla yeniden sorunuzu sorduğunuzda net cevabımı vereceğim. Sorunuza gelince; 1985 yılında işe girdiğinizi belirtmişsiniz. Eğer 23.05.1985 tarihine kadar ise 48 yaş 5225 gün ile 24.05.1985 tarihinden itibaren ise sigorta başlangıcınız 49 yaş 5300 gün ile emekli olabilirsiniz. Kısmi olarak yaştan ise 60 yaş 3600 gün şartları ile emeklilik hakkınızı kazanmış olursunuz. Sigortadan önce askerliği yapmış iseniz 1 yıl daha erken emekli olabilirsiniz, sigortalı olduktan sonra askerliğinizi yapmışsanız eksik günlerinizin tamamlanmasına yardımcı olur.

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