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İSLAM 20.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-10-20 06:49:00 - 2021-10-20 06:53:03
20.10.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَٓاءَهُمْ يَوْماً ثَقٖيلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Şu insanlar, geçici dünyayı seviyorlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar."

 (İnsân Suresi - 27)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ: 

Yüce Allah burada, 24. âyette Hz. Peygamber’e, “Hiçbir günahkâra yahut nan­kö­re boyun eğme” diye verdiği tâlimatın gerekçelerini açıklamıştır. Çünkü o günahkâr ve nankörler dünyayı âhirete tercih ederek geçici zevkler peşinde koşarlar, dehşetli olaylarla dolu kıyamet gününe inanmaz, ona aldırış etmez ve o gün için yapılması gereken hazırlığı ihmal ederler. 

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 522-523

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Alıcı ile satıcı, (sözleşme imzalayıp) birbirinden ayrılmadıkça, bir malı alıp almamakta tercih hakları vardır. Alıcı   ile satıcı, alışverişte doğru konuşur ve maldaki kusuru açıkça söylerlerse, alışverişleri kendilerine bereketli   kılınır."

"Şayet malın kusurunu gizleyerek yalan söylerlerse, (belki) kâr edebilirler, ama alışverişlerindeki bereketten   yoksun kalırlar."

"Yalan yere yemin, (alıcıya güven verip) satışı (sürümü) artırsa dahi, gerçekte kazancın bereketini yok eder."

(Buhâri, Buyu 19)

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