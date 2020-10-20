  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-20 07:10:00 - 2020-10-20 07:12:09
20.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَٓاءَهُمْ يَوْماً ثَق۪يلاً

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şu insanlar, ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar."

 (İnsân Suresi - 27)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Yüce Allah 24. âyette Hz. Peygamber’e, “Hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme” diye verdiği tâlimatın gerekçelerini açıklamıştır. Çünkü o günahkâr ve nankörler dünyayı âhirete tercih ederek geçici zevkler peşinde koşarlar, dehşetli olaylarla dolu kıyamet gününe inanmaz, ona aldırış etmez ve o gün için yapılması gereken hazırlığı ihmal ederler. 28. âyette de insanları yoktan yaratıp güçlü kuvvetli bir varlık haline getiren kudretin, dilemesi halinde kendisine karşı nankörlük ve günahkârlıkta ısrar eden bu tür toplulukları yok edip yerlerine başkalarını getirebileceği vurgulanmış; bu suretle müminlere olup biten hiçbir şeyin ilâhî bilgi ve irade dışında olmadığı hatırlatılarak inançlarını pekiştirmeleri, morallerini yüksek tutmaları telkin edilmiştir. Âyetin son cümlesi genellikle iki şekilde açıklanmıştır: a) “Dilediğimiz takdirde onların varlığına son verip, yerlerine Allah’a saygıyla kulluk eden başka bir topluluk getiririz. b) Eğer istersek onların bedenlerini değiştirerek daha çirkin bir duruma getirebiliriz” Müfessirler çoğunlukla birinci yorumu benimsemişlerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 522-523

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Âhirette cezâsını ayrıca vermekle beraber, dünyada Allah Teâlâ’nın çabucak cezâlandırmasını en fazla hak eden günahlar, zulmetmek ve akrabâyı ihmâl etmektir.”

(Ebû Dâvûd, Edeb 43;Tirmizî,Kıyâme, 57; İbn-i Mâce, Zühd,23)
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık
Gündem

Mesut Hakkı Caşın, ‘Allah o pilota sabır versin’ dedi ve şoke eden açıklamayı yaptı: Az kalsın vuracaktık

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, geçtiğimiz haftalarda Yunanistan'ın savaş uçakları ile alçak uçuş yapmasının bir ..
Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Savcı ve Osman Bey birbirine girdi
Medya

Kuruluş Osman'dan bomba fragman! Savcı ve Osman Bey birbirine girdi

Çarşamba günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 30. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
ABD tarih verdi: 2023'e kadar...
Dünya

ABD tarih verdi: 2023'e kadar...

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, ABD'nin ilk hipersonik füze sistemini 2023'e kadar konuşlandırmayı planladıklarını belirtti.

Satılık 2018 model Renault Megane
Satılık 2018 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay