20.10.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَص۪يرُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ٓيءُۜ قَل۪يلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir.



Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!"

(Mü'min Suresi, âyet: 58) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Din kardeşinle münakaşa etme.

Onunla kırıcı şekilde şakalaşma

ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme."



(Tirmizi)