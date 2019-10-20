20.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...20 Ekim 2019 Pazar 08:35
وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَص۪يرُ وَالَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُس۪ٓيءُۜ قَل۪يلاً مَا تَـتَذَكَّرُونَ
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
"Görenle görmeyen bir olmaz, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapan ile kötülük yapan da bir değildir.
Ne kadar kıt düşünüyorsunuz!"
(Mü'min Suresi, âyet: 58) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Din kardeşinle münakaşa etme.
Onunla kırıcı şekilde şakalaşma
ve yerine getiremeyeceğin sözü ona verme."
(Tirmizi)
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