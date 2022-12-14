2008’den sonra doğanlara ‘ömür boyu sigara yasağı’ geldi

Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğan kişilere sigara satışına "ömür boyu" yasak getirilmesini öngören yasa bugün yürürlüğe girdi.

Yasaya göre, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere tütün ürünleri satılamayacak ve sigara satın alma yaşı da giderek yükselecek.

TIME dergisinin aktardığına göre, Yeni Zelanda'da bundan 50 yıl sonra bir paket sigara satın almak isteyen bir kişinin en az 63 yaşında olduğunu kantlaması gerekecek. Bu da dolayısıyla 2008'den sonra doğan kişiler için "ömür boyu sigara yasağı" anlamına gelecek.

Yasanın yürürlüğe girdiği bugün konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Ayesha Verrall, "Kullananların yarısını öldüren bir ürünün satılmasına izin vermek için iyi bir neden yok" dedi:

Binlerce kişi daha uzun, daha sağlıklı hayatlar yaşayacak ve sağlık sistemi, sigara sebebiyle ortaya çıkan kanser türleri, kalp krizleri, inmeler ve uzuv kayıpları gibi hastalıkları tedavi etmek durumunda kalmayacağı için 5 milyar dolar daha çok parası olacak.

Elektronik sigarayı kapsamıyor

The Guardian'ın haberine göre, Yeni Zelanda'nın "her yıl yükselen sigara içme yaşı" uygulamasını hayata geçiren ilk ülke olduğu düşünülüyor.

Yasa ile birlikte ayrıca tütün satma hakkı olan perakendeci sayısı yaklaşık 6 binden 600'e düşecek. Tütündeki izin verilen nikotin miktarı da azaltılacak.

Fakat yasa, Yeni Zelandalı yetişkinlerin yüzde 8'inin kullandığı tahmin edilen elektronik sigarayı kapsamıyor. İstatistiklere göre, ülkede 10 yıl önce yüzde 18 olan sigara içen yetişkin oranı şu anda yüzde 8'e gerilemiş durumda. Elektronik sigara kullanım oranı ise 6 yıl önce yüzde 1'di.

Yeni Zelanda'da mevcut durumda yalnızca 18 yaş üstündeki kişiler sigara satın alabiliyor. Paketler üzerinde marka bulundurulmasına izin verilmiyor ve sağlık uyarılarının yapılması zorunlu tutuluyor.

Yeni Zelanda'da son dönemde ayrıca sigara ürünlerine ağır vergi zamları da uygulanmış durumda.