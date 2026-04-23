2008 ve sonrası doğanlar için ömür boyu sigara yasağı kabul edildi!

İngiltere Parlamentosu’nun, 31 Aralık 2008’den sonra doğan çocukların hayat boyu sigara satın almasını yasaklayan yasayı kabul etmesi, sigara karşıtı çevrelerde büyük memnuniyetle karşılandı.

“Sigara ve Sağlık İçin Eylem” adlı kuruluşun CEO’su Hazel Cheeseman, onlarca yıl süren kampanyaların ardından kabul edilen bu düzenlemeyle birlikte, sigaranın yol açtığı yıkıcı zararların ortadan kaldırılmasının artık belirsiz değil, kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Tütün ve elektronik sigara yasa tasarısı kapsamında, 31 Aralık 2008’den sonra doğan bireylerin sigara satın alması tamamen yasaklanacak. Yasa ayrıca hükümete, tütün ürünleri, elektronik sigaralar ve nikotin içeren ürünler üzerinde daha sıkı düzenlemeler yapma yetkisi veriyor. Bu kapsamda ürünlerin aromaları ve paketleme biçimleri de denetime tabi tutulacak.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Charles III tarafından onaylanması gerekiyor.

Halihazırda 18 yaş altına sigara ve tütün ürünleri satışı yasak. Ancak yeni yasayla birlikte, minimum satın alma yaşı her yıl kademeli olarak artırılacak ve böylece bugünün gençleri ömür boyu bu yasak kapsamında kalacak.

Bu adım, Birleşik Krallık’ı dünyanın en katı sigara karşıtı düzenlemelerine sahip ülkelerden biri haline getiriyor. Yasa, 2022’de Yeni Zelanda Parlamentosu tarafından kabul edilen benzer bir düzenlemeye dayanıyor; ancak söz konusu yasa daha sonra yeni hükümet tarafından yürürlükten kaldırılmıştı.