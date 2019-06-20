20.06.2019 Günün âyet ve hadisi

“(Bir keresinde) Rasûlullah (sav) (ayrı düştüğü) çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Rasûlullah (sav) çevresindekilere (o kadını işaretle):



“-Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?” diye sordu.



“-Aslâ, atmaz!” dedik.



Bunun üzerine Hazret-i Peygamber:



“-İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir” buyurdu.



(Buhârî, Edeb18; Müslim,Tevbe 22. Ebû Dâvûd, Cenâiz1; İbni Mâce, Zühd 35)