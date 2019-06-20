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20.06.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

20 Haziran 2019 Perşembe 05:41
20.06.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَلِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلٌۚ فَاِذَا جَٓاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ 

"Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince ne bir an geri kalırlar ne de bir an ileri gidebilirler."

(A'raf Suresi, âyet:34)      (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)


ALLAH RASULÜ'NDEN   (Sallelahu Aleyhi ve Sellem) 

“(Bir keresinde) Rasûlullah (sav) (ayrı düştüğü) çocuğuna duyduğu özlemden dolayı rastladığı her çocuğu kucaklayan, göğsüne bastırıp emziren bir kadının da aralarında bulunduğu bir esir grubunu getirdiler. Rasûlullah (sav) çevresindekilere (o kadını işaretle):

“-Bu kadının çocuğunu ateşe atacağına ihtimal verir misiniz?” diye sordu.

“-Aslâ, atmaz!” dedik.

Bunun üzerine Hazret-i Peygamber:

“-İşte Allah Teâlâ kullarına, bu kadının yavrusuna olan şefkatinden daha merhametlidir” buyurdu.

(Buhârî, Edeb18; Müslim,Tevbe 22. Ebû Dâvûd, Cenâiz1; İbni Mâce, Zühd 35)





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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 05:41
  1. 20.06.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. A'raf 34
  3. ümmetlerin eceli
  4. ecel
  5. emziren kadın
  6. Allah'ın şefkati

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