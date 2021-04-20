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Oruç 20.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

20.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-04-20 05:49:00 -
20.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِه۪ نَفْسُهُۚ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَر۪يدِ     اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَم۪ينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَع۪يدٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"İnsanı biz yarattık ve elbette içinden geçenleri biliriz; sağında solunda oturmuş iki alıcı (yaptıklarını) alıp   kaydederken biz ona şah damarından daha yakınız."

 (Kâf Suresi - 16-17)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 TEFSİRİ:

İnsanı yok iken yaratan Allah onun içini dışını, bütün gizliliklerini bilmektedir. İnsanların sağ ve sollarında bulunan, yapıp ettiklerini eksiksiz kaydetmekle yükümlü bulunan iki melek bu işi, “hâşâ Allah bilsin veya unutmasın diye değil”, kullar için bir belge olsun diye kaydetmektedir. Onlar bu kayıt işlemini yaparken, insana kendinden daha yakın olan Allah zaten her şeyi bilmektedir.

 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Oruçlunun orucunu açarken yapacağı dua reddedilmez.”

 (İbni Mâce, Siyâm, 48)

AÇIKLAMASI: 

Hadiste, ihlas ile yerine getirilen bir ibadetin sona erme zamanında, kulun yaptığı duanın kabul edileceği müjdelenmekte ve dolayısıyla oruç açarken dua edilmesi teşvik edilmektedir.

 

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