Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve vergi kurumları incelenecek

Özbekistan'da maliye ve vergi kurumlarından çalışan bin 200 uzman, Türkiye'nin bu alandaki tecrübelerinden faydalanmak için Türkiye'ye geldi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:05
200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve vergi kurumları incelenecek

Son dönemde ekonomik ve yapısal reformlara hız veren Özbekistan'da maliye ve vergi kurumlarında çalışan bin 200 Özbek uzman ve görevliye, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle Türkiye'nin maliye, bütçe, vergi, emeklilik ve personel yönetimi alanlarındaki deneyim ve tecrübeleri aktarılacak.

Özbekistan Maliye Bakanlığının eğitim talebi üzerine ülkedeki maliye ve vergi kurumlarında çalışan Özbek uzman ve yetkililerin yer aldığı 20 kişilik ilk grup, Türkiye'nin maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrübelerini öğrenmek amacıyla Türkiye'ye gitti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, yaptığı açıklamada, uzman ve görevlilerin eğitilme kararının, Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı ve TİKA görevlilerinden oluşan bir heyetin, geçen ay Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Vergi Komitesinde gerçekleştirdiği ihtiyaç analizi çalışmalarının ardından verildiğini kaydetti.

Çağlar, varılan mutabakat kapsamında, iki yıl boyunca Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Vergi Komitesinde görevli bin 200 Özbek uzman ve yetkiliye TİKA'nın destekleriyle Türk maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrübelerinin aktarılacağını belirtti.

TÜRK UZMANLAR SEMİNER VERECEK

Bu çerçevede Özbek uzmanların Türkiye'de düzenlenecek eğitim seminerlere katılacağını dile getiren Çağlar, Türk uzmanların da Özbekistan'da konuya ilişkin seminerler vereceğini ifade etti.

Çağlar, program kapsamında Ankara'ya giden grubun bir hafta boyunca Maliye Bakanlığı eğitim tesislerinde Türk maliye ve vergi sistemi hakkında bilgilendirileceğini belirtti.

Devlet başkanlarının karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin ortak iradesinin iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkilerin gelişmesi için önemli altyapı oluşturduğunu vurgulayan Çağlar, Türkiye'nin maliye ve vergi alanlarındaki deneyim ve tecrübelerinin aktarılması yoluyla kardeş Özbekistan'ın kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:05
  1. Ankara
  2. Özbekistan
  3. TİKA
  4. Vergi inceleme raporları
  5. Maliye Bakanlığı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Acun Ilıcalı: "Benzine ihtiyacım var"
    1. Acun Ilıcalı: "Benzine ihtiyacım var"
    2. "Yunanistan'a koşarak geçen Türk" geri..
    3. Kılıçdaroğlu bu görüntülere ne diyecek?
    4. 200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve..
    5. Evde pizza nasıl yapılır?
    6. O kedicikle ilgili çarpıcı iddia!..
    7. Derbi kararına Beşiktaşlı futbolcudan..
    8. Beşiktaşlı yıldız, TFF'nin kararına..
    9. Hiç aç kalmadan 4 günde 4 kilo verin!
    10. '10 gün boyunca raylara yaklaşmayın'
    11. Bakan Eroğlu'ndan açıklama! 'Ankarayı..
    12. Karaman'da kamyonetle hükümet konağına..
    13. Öğretmen'den öğrencilerine büyük jest!..
    14. İstiklal Marşı’nı kendine kalkan yaptı!
    15. 'İsrail karanlık çağların ruhunu..
    16. Karamollaoğlu, Gül görüşmesi sona erdi
    17. Güneş lekelerinden korunmanın yolları
    18. Her 13 dakikada bir ekrana bakıyoruz!..
    19. ÖSYM EKPSS soru kitapçıklarını..
    20. Pepe oynayabilecek mi? İşte TFF talimatı
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    Abdullah Gül: Büyük bir memnuniyet duydum
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    'Osmanlı'da farsça değil Japonca konuşulurdu'
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    AK Parti'den Davutoğlu ve Gül görüşmesine ilk yorum
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    Muharrem İnce rest çekti: Ben de Erdoğan'a oy veririm
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı