200 uzman Türkiye'ye geldi.. Maliye ve vergi kurumları incelenecek

Son dönemde ekonomik ve yapısal reformlara hız veren Özbekistan'da maliye ve vergi kurumlarında çalışan bin 200 Özbek uzman ve görevliye, Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı'nın (TİKA) desteğiyle Türkiye'nin maliye, bütçe, vergi, emeklilik ve personel yönetimi alanlarındaki deneyim ve tecrübeleri aktarılacak.

Özbekistan Maliye Bakanlığının eğitim talebi üzerine ülkedeki maliye ve vergi kurumlarında çalışan Özbek uzman ve yetkililerin yer aldığı 20 kişilik ilk grup, Türkiye'nin maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrübelerini öğrenmek amacıyla Türkiye'ye gitti.

TİKA Taşkent Program Koordinatörü Ali İhsan Çağlar, yaptığı açıklamada, uzman ve görevlilerin eğitilme kararının, Türkiye Gelir İdaresi Başkanlığı ve TİKA görevlilerinden oluşan bir heyetin, geçen ay Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Vergi Komitesinde gerçekleştirdiği ihtiyaç analizi çalışmalarının ardından verildiğini kaydetti.

Çağlar, varılan mutabakat kapsamında, iki yıl boyunca Özbekistan Maliye Bakanlığı ve Vergi Komitesinde görevli bin 200 Özbek uzman ve yetkiliye TİKA'nın destekleriyle Türk maliye ve vergi sistemindeki deneyim ve tecrübelerinin aktarılacağını belirtti.

TÜRK UZMANLAR SEMİNER VERECEK

Bu çerçevede Özbek uzmanların Türkiye'de düzenlenecek eğitim seminerlere katılacağını dile getiren Çağlar, Türk uzmanların da Özbekistan'da konuya ilişkin seminerler vereceğini ifade etti.

Çağlar, program kapsamında Ankara'ya giden grubun bir hafta boyunca Maliye Bakanlığı eğitim tesislerinde Türk maliye ve vergi sistemi hakkında bilgilendirileceğini belirtti.

Devlet başkanlarının karşılıklı ilişkilerin daha da geliştirilmesine ilişkin ortak iradesinin iki ülke arasındaki tüm alanlardaki ilişkilerin gelişmesi için önemli altyapı oluşturduğunu vurgulayan Çağlar, Türkiye'nin maliye ve vergi alanlarındaki deneyim ve tecrübelerinin aktarılması yoluyla kardeş Özbekistan'ın kalkınmasına katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.