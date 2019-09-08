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200 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yaklaşık 200 metre ara ile iki farklı kaza meydana geldi.

08 Eylül 2019 Pazar 23:55
200 metre ara ile iki ayrı kaza: 4 yaralı

Manisa’nın Kula ilçesinde yaklaşık 200 metre ara ile iki farklı kaza meydana geldi. Kasalı motosiklet şarampole devrildiği ve bir otomobil ile bir transitin kafa kafaya çarpıştığı iki kazada toplam 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, saat 20.30 sıralarında eski Selendi yolu üzerindeki taş ocağı fabrikası yakınında, Selendi istikametinden Kula istikametine seyir halinde olan Süleyman K. (63) idaresindeki 45 K 8034 plakalı transit, aynı istikamette seyreden bir traktörü sollamak istedi. Traktörü sollamaya çıkan transit, karşı yönden gelen Nurettin T. (59) idaresindeki 45 K 9464 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle transit sürücüsü Süleyman K., otomobil sürücüsü Nurettin T. ve yolcu olarak bulunan eşi Zeliha T. (57) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kasalı motosiklet şarampole devrildi


Motosikletin şarampole devrildiği ikinci kaza ise, diğer kazadan 5 dakika sonra meydana geldi. Otomobil ile transitin kafa kafaya çarpıştığı kazanın yaklaşık 200 metre gerisinde meydana gelen kazada, İncesu Mahallesi’ndeki bahçesinden yola çıkarak Eski Selendi yolundan Kula istikametine seyir halinde olan 74 yaşındaki Ali Uzun idaresindeki 45 K 4943 plakalı kasalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında bulunan şarampole devrildi. Devrilen motosikletten savrulan sürücü Ali Uzun yaralandı. Yaralı Uzun, diğer kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri ile Kula Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk müdahaleleri yapılan Uzun, Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.


Her iki kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:55
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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