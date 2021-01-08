200 Bin Rusla 2. Kırım işgali

Mehmet Aydın

Tüm dünyanın gözü önünde 2014’te Ukrayna’ya saldırıp Kırım’ı işgal eden Rusya, bölgenin demografik yapısını kendi lehine değiştirme faaliyetlerini de sürdürüyor...

Kırım Haber Ajansı QHA’nın haberine göre Kırım’ın Kremlin kontrolündeki İstatistik Müdürlüğünün 2020 yılının sonunda açıkladığı verilere göre, Rus işgalinin başından bu yana Kırım Yarımadası’na 205 bin 559 Rusya vatandaşı yerleşti.

Rus İstatistik Müdürlüğü, Ocak-Kasım 2020 tarihleri arasında Kırım’a 20 bin 763, Ocak-Ekim 2020 tarihleri arasında Akyar’a ise 12 bin 374 Rus vatandaşının yerleştiğini bildirdi.

Gerçek rakamlar yansıtılmıyor

Kırım İnsan Hakları Grubu uzmanları konu ile ilgili yaptıkları açıklamada, Rusya’nın açıkladığı rakamların işgal altındaki Kırım’a yerleşen Rus vatandaşlarının gerçek sayısını yansıtmadığını vurgulayarak, “Çünkü bu rakama, işgal altındaki topraklarda bulunan Rus askerler ve iş için yarımadaya gönderilen kişiler dahil değiller. Böylece Kırım’a göç eden toplam Rus vatandaşlarının sayısı açıklanan rakamlardan çok daha fazla” ifadelerini kullandı.

Hukuka göre savaş suçu

İnsan Hakları savunucuları, uluslararası hukuka göre devletin işgal ettiği topraklara kendi vatandaşlarını yerleştirmesinin savaş suçu olarak değerlendirildiğini hatırlattı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Emine Ceppar, geçtiğimiz aylarda işgalden sonra Rusya’nın Kırım’ı askeri üsse çevirdiğini ve yarımadanın demografik yapısını kasıtlı olarak değiştirme politikasını devam ettirdiğini ifade ederek Rusya’nın yarımadaya yarım milyon Rus vatandaşı yerleştirdiğini bildirmişti. Ceppar, Moskova’nın ayrıca bölgedeki yerel halka baskı ve şiddet uygulayarak 60 bin kişinin topraklarından sürüldüğünü de belirtmişti.