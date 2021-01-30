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Gündem 200 bin kargo ve posta çalışanına aşı önceliği
Gündem

200 bin kargo ve posta çalışanına aşı önceliği

Kovid-19 salgınının en başında evlere kadar maske ve maaş ulaştıran, küçük köy ve kasabalarda 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişine bile yaparak kapılarına bırakan fedakar kargo ve posta çalışanları Kovid-19 aşısı vurulacaklar listesinde öncelikli grup sırasına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 09:50:00 -
200 bin kargo ve posta çalışanına aşı önceliği

Memur-Sen’e bağlı Birlik Haber-Sen’in Başkanı Ömer Budak, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten’in destekleri ile Sağlık Bakanlığı’ndan 43 bin PTT çalışanının yanı sıra 200 bin posta ve kargo çalışanı için aşıda öncelik sırası aldıklarını bildirdi. Budak, “Türkiye’de şuan yaklaşık 200 bin civarında kargo ve posta çalışanı var. Pandeminin başlaması ile birlikte sağlık çalışanları en ön saflarda kahramanca mücadele verirken geri planda PTT büyük bir lojistik destek sağladı. Vatandaşın e-ticarete yönelmesi kargoda patlamaya neden oldu. PTT de bu kapsamda güvenilir olması açısından ciddi anlamda tercih edildi.  Sosyal yardımların ve maskelerin evlere kadar dağıtılması, yardım ve desteklerin evlere ulaştırılmasında görev aldılar. Köylerde ilçelerde posta çalışanları yaşlıların ev ihtiyaçlarına kadar karşıladı. Çok fazla kişiyle temas halinde bulunmaları, kendi iş yerlerinde sabah bir araya gelmek zorunda olmaları kargocuların da sağlığını tehdit etti. Bu nedenle çalışanların ilk etapta aşılanacak olması oldukça sevindirici” ifadelerini kullandı.

 “Darp edildik”

Kargo ve posta çalışanlarına örnek olmak için aşıyı ilk olarak sendika yöneticileri olarak kendilerinin yaptıracağını anlatan Budak, “Pandemi sürecinde birçok acı olayla karşılaştık. Kapıyı açmamadan tutunda, ‘uzattığın kalemi almam’ diyenler, ‘sen kargoyu kapının önüne bırak git, açıl’ diyenler, ‘niye geldin, bu tebligatı getirdin’ diyenler gibi birçok tepki gösteren vatandaş oldu. Posta ve kargo çalışanları darp olaylarına maruz kaldı. Bunlarla ilgili hukuki süreçlerde devam ediyor.  Arkadaşlarımıza bu süreçte bir Kovid virüsü mevcut ama sanki hepsi vebalıymış gibi yaklaşılması bizleri derinden üzdü. Çünkü bu arkadaşlar dezenfektan, maske, eldiven gibi koruyucuların hepsini bizim kontrolümüz altında zaten hiç eksik etmedi. Aşı ile birlikte posta ve kargo çalışanlarına karşı bu rencide edici tutumunda son bulmasını bekliyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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