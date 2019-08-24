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20 yıllık hayalini gerçekleştirdi, çok sevdiği eşine gelinlik giydirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kenan Çakır, 20 yıl önce aile sorunları nedeniyle düğün yapamadığı eşine büyük sürpriz yaptı.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:24
20 yıllık hayalini gerçekleştirdi, çok sevdiği eşine gelinlik giydirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kenan Çakır, 20 yıl önce aile sorunları nedeniyle düğün yapamadığı eşine büyük sürpriz yaptı. Çakır, eşinin 20 yıllık hayalini gerçekleştirerek, yaptığı düğünle eşine gelinlik giydirdi.


Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde evli Ayşe Çağlayan ve Kenan Çakır çifti 20 yıl önce ailesel sorunlar nedeniyle yapamadığı düğününü yaptı. Evli ve Okan ile Kıvanç isimli iki çocuk sahibi olan çift, yaşadıkları mutluluğu İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Eşine 20 yıl sonra gelinlik giydirmekten dolayı yaşadığı mutluluğu anlatan Çakır, “Eşimi çok seviyorum. 20 yıl sonra bu düğünü yapacak olmanın mutluluğu içerisindeyim” dedi.



“Çok sevdim, istedim, vermediler”


Eşine 20 yıl sonra gelinlik giydirecek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Çakır, hayat hikayesini şu sözlerle paylaştı: “2000 yılında askerden gelmiştim. O zamanlar gençtim ve eşimle tanışalı daha 2-3 ay oluyordu. Ben eşimi çok seviyordum ve evlenme isteğimi kendisine ilettim. O da kabul etti. Ailesinden istedik fakat vermediler, ben de kaçırdım. Sonra ailelerimiz barıştı fakat bir türlü düğün yapmaya ikna edemedik. Unutuldu, öyle kaldı. Fakat benim içimde hep bir ukde oluyordu. Eşimin düğünlere gittiğinde içindeki heyecanı hissedebiliyordum. Ben de düğün yapmak istedim eşime. Eşimi çok seviyorum. Eşimle gurur duyuyorum” ifadelerine yer verdi. Artık 2 tane ailesi olduğunu söyleyen Çakır, “Ailem arasında hiçbirini ayırt etmiyorum. Eşimin ailesini de kendi ailemi de çok seviyorum. Onların desteği olmazsa bunları yapamazdım. Hepsi bana yardımcı oldu. Çok mutluyum” diye konuştu.



“Eşim bana destek verdi, birlikte çalıştık, başardık”


“Belki bazı insanlar bizi yargılıyor ama evde yaşayan bilir” diyerek konuşmasını sürdüren Çakır, “Ben 20 sene sonra düğün yaptım diye yargılayanlar olursa ben onlara yazıklar olsun diyorum. Ben utanılacak bir şey yapmıyorum. Eşim bana destek verdi, birlikte çalıştık, birlikte başardık. Benim eşime düğün yapmama karşı olanlar, inşallah bunu duyar da beni anlarlar. Allah’a şükür her şeyimiz var. Ben 18 senedir aynı yerde çalışıyorum, patronum da bana destek oldu. Allah onlardan da razı olsun. Beni Umre’ye bile götürdüler. Allah onlara daha çok versin ki onlar da bize versin” dedi.



“Hayallerimi gerçekleştirdim”


Ayşe Çakır ise 20 yıl sonra gelinlik giyecek olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi; “Ben 20 sene önce giysem bu gelinliği aynı heyecanı yaşar mıydım? Diye düşünüyorum. Herhalde yaşamazdım. Şu an çok mutluyum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Aileme, akrabalarıma çok teşekkür ediyorum. Bana bu mutluluğu yaşatan eşime çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Yıllardır bu günü bekliyordu”


Kenan Çakır’ın ablası Sönmez Külekçi ise yaşadıkları heyecanı şu sözlerle aktardı; “Çok mutluyum kardeşim böyle bir düğün yaptığı için. Yıllardır bu günün gelmesini bekliyordu. Allah inşallah tamamına erdirsin” şeklinde konuştu.



“Onlar adına çok mutluyum”


Kenan Çakır’ın kardeşi Ramazan Çakır ise “20 yıldır hep söylenip duruyordular düğün yapalım diye. Yengem hep düğün istiyordu. Onun için abim de düğün sözü verdi. Ve şimdi düğün yapıyorlar. Onlar adına çok sevinçliyim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:24
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