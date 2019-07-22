0553 313 94 23

20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan ve birçok tedaviye rağmen bebek sahibi olamayan Doğan çifti, 20 yıl sonra Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde bebek sahibi olmanın sevincini yaşadı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan ve birçok tedaviye rağmen bebek sahibi olamayan Doğan çifti, 20 yıl sonra Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde bebek sahibi olmanın sevincini yaşadı.


Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gören, ancak bebekleri olmayan İslim ve Abdülkadir Doğan çiftinin 20 yıllık hayali Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleşti. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın tarafından sezaryen doğumla. 3 kilo 300 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek sahibi olan çift, kızlarına İkra Nur adını verdi. 20 yıl sonra ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan 35 yaşındaki anne İslim Doğan, "Anne olabilmek için 20 yıldır uğraşıyorum, tedavilerden olumlu sonuç alamamıştık. Doktorumuz bize doğum öncesi ve doğum sırasında çok yardımcı oldu. Kendisine ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetici ve çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın" dedi. Baba Abdulkadir Doğan ise, "Yıllardır bebek sahibi olmak istiyorduk. Ancak bir türlü olmadı. Başvurmadığımız yer kalmadı. Eşimle 20 yıl boyunca umudumuzu hiç kaybetmedik. Yıllarca çocuk hasreti çektik ve sonunda muradımıza erdik. Çocuğumuzun dünyaya gelmesi ile birlikte dünyalar bizim oldu. 44 yaşındayım, beni hayatta hiçbir şey bu kadar mutlu etmemişti. Çok güzel bir duygu. Bana bu duyguyu yaşatan Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne teşekkür ederim. Rabbim olmayan herkese de nasip etsin" diye konuştu.


Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın da, 20 yıldır çocuk özlemi çeken çiftin bu mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, aileye bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür yaşamalarını diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:42
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019 son dakika MEB İOKBS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
    1. İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2019..
    2. TYB Erzurum Şubesi’nden muhteşem final
    3. FSM Köprüsü’ndeki asfalt çalışmasında..
    4. Akut inmeye müdahale edecek hekimleri..
    5. Anksiyete mi? Açlık mı? Aslında..
    6. FETÖ, AK Parti’den önce semirmiş
    7. TSK onayladı! S-400 filosunun arması..
    8. Türkiye’nin son nalın ustasına vefa
    9. Hacı adayları dualarla uğurlandı
    10. (Özel) 135 yıllık traktörler bu müzede..
    11. Erzurum’da yerel yönetimler zirvesi
    12. Vali Ersoy, kahvaltıda vatandaşlarla..
    13. Kebap ustalarının 100 derece..
    14. Dolar/TL 5,6750 seviyelerinden işlem..
    15. Akut inmeli hastalara verilecek sağlık..
    16. 20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek..
    17. Iğdır’da domates hasadı başladı
    18. Geleneksel Türk Oyunları Erzurum’dan..
    19. Galatasaray'ın yeni transferi sakatlandı
    20. Liselere yerleştirme sonuçları açıklandı
    21. Erzincan’da rüzgâr uyarısı
    22. Kadir Has Üniversitesi profesör..
    23. VİOP'ta endeks kontratı haftaya..
    24. Kayseri’de 126 bin 197 kişi iş arıyor
    25. Başkan Palancıoğlu: “Bariyerler..
    26. AK Parti yöneticileri çiftçinin..
    27. Nevşehir Belediyesi’nden Mustafa..
    28. Balkondan düşen bebek hayatını kaybetti
    29. 2.Lig yolunda Nevşehir takımına sahip..
    30. Kayserispor’un rakibi Salzburg
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    İYİ Parti'den Bülent Arınç açıklaması!
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..