20 yıllık bebek hayali Anka’da gerçek oldu

Gaziantep’te yaşayan ve birçok tedaviye rağmen bebek sahibi olamayan Doğan çifti, 20 yıl sonra Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde bebek sahibi olmanın sevincini yaşadı.

Bebek sahibi olmak için yıllarca tedavi gören, ancak bebekleri olmayan İslim ve Abdülkadir Doğan çiftinin 20 yıllık hayali Gaziantep Özel Anka Hastanesi’nde gerçekleşti. Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın tarafından sezaryen doğumla. 3 kilo 300 gram ağırlığında sağlıklı bir kız bebek sahibi olan çift, kızlarına İkra Nur adını verdi. 20 yıl sonra ilk bebeğini kucağına almanın sevincini yaşayan 35 yaşındaki anne İslim Doğan, "Anne olabilmek için 20 yıldır uğraşıyorum, tedavilerden olumlu sonuç alamamıştık. Doktorumuz bize doğum öncesi ve doğum sırasında çok yardımcı oldu. Kendisine ve Gaziantep Özel Anka Hastanesi yönetici ve çalışanlarına yakın ilgilerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Çok şükür bebeğimizi kucağımıza aldık. Allah isteyen herkese bu duyguyu yaşatsın" dedi. Baba Abdulkadir Doğan ise, "Yıllardır bebek sahibi olmak istiyorduk. Ancak bir türlü olmadı. Başvurmadığımız yer kalmadı. Eşimle 20 yıl boyunca umudumuzu hiç kaybetmedik. Yıllarca çocuk hasreti çektik ve sonunda muradımıza erdik. Çocuğumuzun dünyaya gelmesi ile birlikte dünyalar bizim oldu. 44 yaşındayım, beni hayatta hiçbir şey bu kadar mutlu etmemişti. Çok güzel bir duygu. Bana bu duyguyu yaşatan Gaziantep Özel Anka Hastanesi’ne teşekkür ederim. Rabbim olmayan herkese de nasip etsin" diye konuştu.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Yasemin Dokuzoğlu Tanın da, 20 yıldır çocuk özlemi çeken çiftin bu mutluluğuna ortak olmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, aileye bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür yaşamalarını diledi.