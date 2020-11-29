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Gündem 20 yıldır terör faaliyeti gösteriyordu... Teslim oldu
Gündem

20 yıldır terör faaliyeti gösteriyordu... Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, terör örgütünde 20 yıldır faaliyet yürüten bir örgüt mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 21:43:00 -
20 yıldır terör faaliyeti gösteriyordu... Teslim oldu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Söz konusu teröristin, örgüte 2000 yılında katıldığı ve son olarak Suriye'de faaliyet yürüttüğü ifade edilen açıklamada, 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelen örgüt mensubu sayısının 216'ya yükseldiği kaydedildi.

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