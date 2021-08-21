20 yıl sonra ilk kez ayak bastı! Taliban'ın kritik ismi Afganistan'da

Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, geçtiğimiz günlerde, 20 yıl aradan sonra Afganistan'a dönmüştü.

Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a giden Birader'i kalabalık bir grup karşılamıştı.

2001'den beri sürgündeydi

2001 yılından beri sürgünde olan Birader, Afgan hükümetinin kurulması görüşmelerine katılmak için bu sabah Kabil'e geldi.

AFP'ye konuşan bir Taliban yetkilisi, "Birader, kapsayıcı bir hükümetin kurulması için liderler ve siyasilerle görüşecek" dedi.

Birader, Taliban'ın çok fazla görünmeyen lideri Heybetullah Ahunzade'den sonra en önemli ikinci isim.

Birader, Afganistan'ın Uruzgan kentinde 1968 yılında dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği Kandahar'da geçti. Birader, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle birlikte direniş gruplarına katıldı, kısa sürede adından sıkça söz edilen bir figür haline geldi. SSCB güçlerine karşı Molla Ömer'le birlikte yan yana savaştı. Yardımcılığını üstlendi. Molla Ömer ve Molla Abdulgani Birader'ın iki kız kardeşle evlenerek bacanak olduklarına inanılıyor.

İkili, 1990'ların başında Rus ordusunun çekilmesinden sonra patlak veren iç savaş ve yolsuzlukların devam ettiği bir ortamda Taliban hareketini kurdu. Hayatının büyük kısmı medresede geçti.