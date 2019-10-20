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20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 20 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

20 yıl asgari ücretli çalışan ne kadar tazminat alır? Kıdem tazminatı almak için öncelikle şirket tarafından haklı olmayan sebeplerle çıkartılmış olmanız gerekiyor. 212’den sigortası yatan gazeteciler, 5 yılı doldurduğu zaman istifa dahi etse kıdem tazminatı alırlar. prim gün sayısını dolduranlar da kıdem tazminatı alabilir. Peki 20 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? 20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır?

20 Ekim 2019 Pazar 14:04
20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 20 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

Kıdem tazminatı almak için öncelikle şirket tarafından haklı olmayan sebeplerle çıkartılmış olmanız gerekiyor. 212’den sigortası yatan gazeteciler, 5 yılı doldurduğu zaman istifa dahi etse kıdem tazminatı alırlar. prim gün sayısını dolduranlar da kıdem tazminatı alabilir. Peki 20 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır? 20 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için iş sözleşmesinin fesih nedeni önemlidir. İstifa eden kıdem tazminatı alamaz. İşçi işe başladığı tarihten itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağınız kıdem tazminatı hesaplayabilirsiniz. Kıdeme hak kazanmak için bir işyerinde en az 1 yıl aralıksız çalışmak gerekiyor. Tazminat her yıl için 1 aylık brüt ücret kadar oluyor. Kıdem tazminatı alabilmek için gerekli bir yıllık sürenin hesabında işçinin aynı işyerinde değil, aynı işverene bağlı olarak geçirdiği süreler dikkate alınır.

20 yıl çalışan biri ne kadar tazminat alır? sorularına gelecek olursak. Tam 20 yıl üzerinden hesaplanırsa şu anki asgari ücretin brüt rakamını yani 2.558,40 TL'yi 20 ile çarpmanız gerekecek. Bu da 51 bin 170 lira bir para yapar. Eğer 20 yıldan fazla gününüz varsa ya da örneğin 2 ay ve 5 gün daha çalışmışsanız bunlar da hesaba katılır.

Kim ne kadar kıdem tazminatı alır?

  

7 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır? 7 yıllık asgari ücretli ne kadar tazminat alır?

15 yıl çalışan ne kadar kıdem tazminatı alır?

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4 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

3 yıl çalışan ne kadar tazminat alır? 3 yıl asgari ücretle çalışan ne kadar tazminat alır

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5 yıl boyunca asgari ücretle çalışan biri ne kadar tazminat alabilir?

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Haber Tarihi: 20 Ekim 2019 Pazar 14:04
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