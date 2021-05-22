Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran ayında gelecek 30 milyon BioNTech aşısının, ikinci doz için yedekleme yapılmadan 30 milyon kişiye uygulanacağını söyledi.

20 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

Türkiye'nin BioNTech'le imzaladığı 120 milyon doz aşıyla birlikte aşılanmanın hızının artacağını söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Haziran'da 20 yaş üstü herkesin aşılanacağını dile getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Bugüne kadar Türkiye'de uygulanan aşılarda, aşıların ikinci dozu yedeklenip tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından yedeklenen aşılar uygulanıyordu. Mayıs sonu/haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacak.

Bakan Koca, 30 milyon aşının 30 milyon kişiye yapılacağını belirterek, "BioNTech'in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız. Aşı problemimiz kalmadı" sözlerine yer verdi.

İkinci dozun ikinci parti aşılarla geleceğini söyleyen Koca, "Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar. Haziran'da 20 yaş üstü herkes aşılanacak" ifadelerinde bulundu.