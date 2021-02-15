20 yaş altı toplu taşıma binme yasağı kaldırıldı mı? 20 yaş altı otobüse binebilir mi?

İstanbul’da 15 Ocak’tan bu yana uygulanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağında gelen son dakika haberine göre esneme yapıldı. Alınan yeni karara göre 20 yaş altı toplu taşıma yasağı 12 yaş sınırına çekildi.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.

20 yaş altı toplu taşıma kullabilecek

İBB Belbim A.Ş Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan toplantı sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı. Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğinin altını çizerek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” ifadelerini kullandı.