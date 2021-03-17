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Yaşam 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?
Yaşam

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

Çocukların sokağa çıkma saatleri güncel |Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde 65 yaş üstü ve 20 yaş altına bazı kısıtlamalar uygulanıyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının sona erip ermediği merak ediliyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Hangi illerde 20 yaş altı yasakları devam ediyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 16:20:00 -
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

Koronavirüs salgınında bir yıl geride kaldı. Bu süreçte ülkemizde pek çok kısıtlama uygulandı. Bulaş zincirinin kırılması için 20 yaş altına birçok kısıtlama uygulandı. 1 Mart itibariyle yerinde karar dönemi başladı. Böylece yasaklar illerdeki risk durumuna göre revize edildi. Peki, 20 yaş altı hangi illerde saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Çocuklar saat kaçta sokağa çıkabiliyor?

Düşük ve orta riskli illerde 20 yaş altı yasakları kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 20 yaş altı 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor.

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller

Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller

Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

 

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