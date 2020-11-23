Tüm illerde 20 yaş altı vatandaşlar yani (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve bu saalar dışında sokağa çıkmaları kısıtlama kararı alındı. Karar ilk kez bugün uygulandı. Ders saatinde sokağa çıkamayan öğrenciler sokağa çıkma saatinde değişiklik istemekte. Peki,20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri değişecek mi?

20 yaş altı ve çocuklar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında bireysel olarak sokağa çıkabilecek. Ancak çalışıyorlarsa ve işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz etmişlerse bu yasaktan muaf tutulmaktadırlar.

Velileri ile de çıkma imkanına sahip olacak olan 20 yaş altı vatandaşlar için genelgede yer alan detaylar şu şekilde;

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür. 20 yaş altı için sokağa çıkma saatleri değişikliği için ise henüz yeni bir karar alınmadı.