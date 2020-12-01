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Gündem 20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabiliyor mu?
Gündem

20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabiliyor mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu. 20 Kasım 2020 tarihinde uygulanmaya başlayan tedbirlere yenileri eklendi. Buna göre 20 yaş altındaki genç ve çocuklar için de kısıtlamalar getirilmiş oldu. Vatandaşlar 20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabiliyor mu? sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-12-01 19:36:00 -
20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabiliyor mu?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı koronavirrüs tedbirleri kapsamında bulunuyor. 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri merak edilirken diğer taraftan 20 yaş altı sokağa çıkma izin sürelerin kısaltılıp kısaltılmayacağı gündemde yer alıyor.

20 yaş altı gençler ve çocuklar velisi ile dışarı çıkabiliyor mu?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

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