20 Ulusal IAB Sürdürülebilir Dijital Reklamcılık için Ortak Taahhütname İmzaladı

Avusturya, Almanya, Danimarka, Fransa, Hollanda, Macaristan, Norveç, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan IAB’lerinin imza attığı bu taahhütname ile dijital reklamcılık sektöründe sürdürülebilirlik için düzenleyici politikaların belirlenmesi, bu politikaların sektörün her kademesine yayılması ve standartlaştırılması amaçlanıyor.

Dijital reklamcılık sektöründe kullanılan internet, cihazlar ve destekleyici sistemlerle üretilen sera gazı emisyonları, küresel sera gazı emisyonlarının yaklaşık yüzde 4'ünü oluşturuyor. Yakın gelecekte iki katına çıkacağı tahmin edilen bu miktarın önüne geçilebilmesi için sektörün iklim krizini kabul etmesi ve kararlı adımlar atması gerekiyor. Yapılacak çalışmalar, markaları sürdürülebilir reklamları tercih etmeye yönlendirirken, dijital reklamcılık ekosisteminin genel karbon ayak izinin azaltmasını da sağlayacak.

IAB Europe bünyesinde Sürdürülebilirlik Standartları Komitesi tarafından çevresel, sosyal ve ekonomik etkiler dikkate alınarak oluşturulacak çalışma planı, yönetmelikler ve politikalarla uyumlu stratejiler, yönergeler ve sınıflandırmalar geliştirmeyi içerecek. Planda, dijital reklamcılıkla ilişkili karbon emisyonlarının azaltılmasına öncelik verilecek ve iklim eyleminin önemi vurgulanacak. Gerçekleştirilecek çalışmalar ile Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma hedefine de katkıda bulunulacak.

IAB Europe CEO'su Townsend Feehan, taahhütname ile ilgili "dijital reklamcılık tedarik zincirindeki CO₂ emisyonlarını azaltma niyetimiz, birlikte hareket etme kapasitemizi diğer tüm iş hedeflerimizden daha fazla gösterecek. Duyurduğumuz ortak taahhüt, mütevazi ama kritik bir adım, Avrupa ağımızın benzeri görülmemiş bir hızda iş birliği yapmasını sağlıyor ve küresel ortaklarla olan ilişkimize kritik bir kitle getiriyor.” dedi.

Dijital reklamcılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltma konusunda 18 ülkenin ortak hareket etmede kararlılığının sektöre yeni bir açılım getireceğini belirten İnteraktif Reklamcılık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş "Dijital reklamcılıkta sürdürülebilirlik konusunda sektörümüzün tüm paydaşlarına öncülük ederek örnek olmak ve bunu Avrupa sathında yapmak bizim için çok değerli." dedi.

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