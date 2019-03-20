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20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak

Türk dönerinin dünyadaki önde gelen temsilcisi Bereket Döner, 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak 5 bin çalışanı ile en az 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor.

20 Mart 2019 Çarşamba 11:57
20 ülke daha Bereket’in dönerini tadacak

Türk dönerinin dünyadaki önde gelen temsilcisi Bereket Döner, 2023 yılında doğrudan ve dolaylı olarak 5 bin çalışanı ile en az 20 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyor. Şirket, bu süre içinde 10 ülkede şubeleşmenin yanı sıra çalışan sayısını 5 bine çıkaracak. 

2 bin 500 kişiye iş

Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Cumhuriyetimizin 100. yılına girdiğimiz günlerde, geriye dönüp bakınca önemli yatırımlar ve dev tesisler bırakmaya hazırlanıyoruz. Yeni üretim üslerimizle birlikte çalışan sayımızı doğrudan 2 bin 500’e çıkararak sektördeki öncülüğümüzü pekiştirirken, markamızı en az 20 ülkede gururla duyuracağız. Önümüzdeki 5 yıllık süre içerisinde ihracat odağımızı Ortadoğu ve Afrika pazarlarında yoğunlaştırıyoruz.

En az 300 şube

2023 yılına Türkiye genelinde en az 300 şube ile girmeyi planlarken, yıllık ciromuzu da yeni yatırımlar ve pazarlama stratejimizle birlikte 1 milyar liraya ulaştıracağız. Halen Hadımköy tesisimizde 14 ülkeye ihracat yapan şirketimizin günlük üretim miktarını yeni dönemde 50 tondan 100 tona çıkarmayı hedefliyoruz. Günlük döner üretimini yeni yatırımlarla birlikte 100 tona çıkarırken Türkiye genelinde ulaştığımız ilçe sayısını 600’den 900’e yükseltmeyi planlıyoruz.

Geleneksel lezzeti koruyacak

Bereket Döner’in Türk Döneri’nin geleneksel lezzetinin en önemli koruyucusu olduğuna dikkat çeken Emek, “Geçmişten gelen lezzet döngüsünü, gelecek kuşaklara aktarmak için yoğun çaba harcıyoruz. Artan maliyetlere rağmen, lezzet ve kalitemizden ödün vermeden 30 yıl önceki döner lezzetini gelecek kuşaklara ulaştıracağız” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 11:57
  1. Türk döneri
  2. Bereket Döner
  3. Bereket Döner CEO’su Muhammet Nezif Emek

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