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20 suçtan kaydı olan zanlı, polisle girdiği çatışmada öldü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, sokak ortasında polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:30
20 suçtan kaydı olan zanlı, polisle girdiği çatışmada öldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunan Ş.P., otomobil gasp etmeye çalışırken polisle girdiği çatışmada yaşamını yitirdi.

Olay dün öğleden sonra Gebze Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yunus ekipleri caddede uygulama yaptıkları sırada mahallede 2 kişi, silahla tehdit ettikleri sürücünün otomobilini gasp etti. Tehdit edilen sürücü aracı kullanırken uygulama noktasına yaklaşan otomobildeki şüpheliler polise ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri aracın peşine düştü.

Kovalamaca sırasında otomobilden inerek başka aracı gasp etmeye çalışan şüpheliler, peşlerinden gelen polis ekiplerinin üzerine ateş açmaya devam etti. Polis, havaya ateş ederek şüphelilerin teslim olmalarını istedi. Ardından çıkan çatışma sırasında şüphelilerden Ş.P. vurulurken, yanında bulunan kişi ise gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Ş.P., tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Yapılan araştırmada Ş.P.'nin gasp, hırsızlık ve yağma suçlarından 20 kaydı bulunduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:30
  1. Kocaeli
  2. Gebze
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