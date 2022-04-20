20 Nisan güncel akaryakıt fiyatları (Benzin, motorin-mazot ne kadar)

ABD’de yükselen enflasyon sonrası petrol fiyatları da oldukça hareketli bir seyir izlemekte. Rusya’ya yapılan yaptırımlar sonrası hem Rusya’dan hem de Çin’den gelen açıklamalar ve atılan adımlar petrol piyasasını olumlu ya da olumsuz etkilemekte. Yeni haftaya yükselişle başlayarak 116 doları test eden Brent petrolün sert düşerek 107 doları görmesinin yurt içi piyasada akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyor.

Benzin istasyonlarından geçen vatandaşlar gözlerini akaryakıt güncel fiyatlarından alamıyor. Gelen zamlar ve yapılan indirimler sonrası benzinin litresi ortalama 19 liradan motorinin litresi ise ortalama 22 liradan satılırken Türkiye Petrollerinin internet sitesinden alınan verilere göre ise 20 Nisan akaryakıt fiyatları: Benzin-motorin ise şu şekilde:

20 Nisan güncel motorin fiaytı

İstanbul: 22,00 TL

Ankara: 22,08 TL

İzmir: 22,09 TL

20 Nisan güncel benzin fiaytı

İstanbul: 19,01 TL

Ankara: 19,10 TL

İzmir: 19,12 TL