20 Mısır askerini diri diri yaktık

İsrail ordusunun 1967’deki Altı Gün Savaşı’nda 20 Mısır askerini diri diri yakıp toplu mezara gömdüğü ortaya çıktı. İsrailli gazeteci ve yazar Yossi Melman, olayı, Twitter hesabından paylaşarak duyurdu. Yediot Ahronot gazetesi yazarı Melman, olaya tanık olan askeri yetkili Zeen Bloch’un (90) ifadelerine dayandırdığını haberinde, İsrail ordusunun 1967 Savaşı’nda Kudüs’ün batısındaki Latrun kentinde 20 Mısır askerini diri diri yaktığını ve toplu mezara gömdüğünü belirtti. İsrail yönetiminin olaya dair uzun yıllar ağır sansür getirdiğine işaret eden Melman, 55 yıl sonra sansürün kaldırılmasıyla, gerçeğin ortaya çıktığını kaydetti.

Melman, olayın seyrini şöyle anlattı: “Mısır, Batı Yaka’da, hiç kimsenin toprağı olmayan Latrun yakınlarında 2 komando taburu konuşlandırdı. Görevleri İsrail içine baskın yapmak ve Lid ile yakındaki bir askeri havaalanını ele geçirmekti. İsrail’le çatışmalar çıktı. Bazı Mısır birlikleri kaçtı, bazıları esir alındı ve bazıları cesurca savaştı. İsrail ordusu, çatışan Mısırlıları binlerce ekilmemiş yabani çalılık alanı ateşe vererek diri diri yaktı.”

Yangında en az 20 Mısırlı asker öldüğünü kaydeden Melman, sol görüşlü askeri komutan olan Bloch’un kendisine bunu itiraf ettiğini söyledi.