20 milyondan fazla kişiyi uyardılar! ABD'yi kar vurdu
ABD'nin başkenti Washington DC'ye 2022'nin ilk karı düştü, federal ofisler ve okullar tatil edildi.
ABD'nin başkenti Washington DC'ye 2022'nin ilk karı düştü, federal ofisler ve okullar tatil edildi.
ABD'nin Doğu Yakası ve başkent Washington 2022'yi yoğun kar yağışıyla karşıladı, 20 milyondan fazla kişi için "kar fırtınası" uyarısı yapıldı.
Başkent Washington ile Maryland ve Virginia eyaletlerinin Washington'a yakın bölgelerinde okullar ve federal ofisler tatil edildi.