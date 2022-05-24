20 milyar görüntü topladılar! Firmanın cezası kesildi!

ABD merkezli yüz tanıma teknolojisi firması Clearview AI, İngiltere'de veri koruma yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle 7,5 milyon sterlin (yaklaşık 150 milyon lira) para cezasına çarptırıldı.

Küresel bir çevrimiçi veritabanı oluşturmak için sosyal medya kullanıcılarının fotoğraf ve verilerini bireyleri bilgilendirmeden ve onayını almadan toplayan Clearview, söz konusu verilerin güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına da izin vermişti.

Dünya çapında 20 milyardan fazla yüz görüntüsü topladığını açıklayan şirketin, internet hesaplarını kapatmaları veya hesaplarını özelleştirmelerine karşın kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini kendi bilgi bankasından silmediği ortaya çıkmıştı.

İngiltere Bilgi Komiserliği Ofisi (ICO), veri koruma yasalarını ihlal etmekle suçladığı şirketi 7,5 milyon sterlin para cezasına çarptırdı.

Clearview'den İngiliz vatandaşları hakkında bugüne dek topladığı tüm verileri silmesini isteyen ICO ayrıca şirketin daha fazla veri toplamasını yasakladı.

Firma, Fransa, İtalya ve Avustralya’daki düzenleyiciler tarafından da para cezasına çarptırılmıştı.