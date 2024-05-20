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İSLAM 20 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

20 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-05-20 05:47:00 -
20 Mayıs 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (20 Mayıs 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN

(57) اَوْ تَقُولَ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ هَدٰينٖي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقٖينَۙ
(58) اَوْ تَقُولَ حٖينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ اَنَّ لٖي كَرَّةً فَاَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنٖينَ
(59) بَلٰى قَدْ جَٓاءَتْكَ اٰيَاتٖي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرٖينَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

﴾57﴿ Yahut “Eğer Allah bana hidayet nasip etseydi günahtan sakınanlardan olurdum” diyerek;

﴾58﴿ Ya da azabı gördüğünde, “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam!” diyerek hayıflanmasın.

﴾59﴿ (Allah ona şöyle diyecek:) “Hayır! Vaktiyle âyetlerim sana gelmişti ama sen onların asılsız olduğunu söylemiştin, büyüklük taslayıp inkârcılar arasında yer almıştın.”
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(Zümer Suresi - 57-58-58)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

İnkârcı kişinin âhirette azabı görünce dile getireceği, “Keşke bana bir fırsat daha tanınsa da iyilerden biri olsam!” şeklindeki temennisinin (58. âyet) karşılıksız kalacağı ifade edilmekte ve bunun gerekçesi gösterilmektedir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 314-315


ALLAH RESULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

“O günde insanlar dünyadaki amellerine göre ter içerisinde kalacaklardır. Kiminin ter yüksekliği topuklarına kadar, kiminin dizlerine kadar, kiminin ise ter -eliyle ağzını işaret ederek- ta ağızlarına gem vuracak kadar ulaşır.”

Kaynak: Tirmizi, Kıyamet, 6


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