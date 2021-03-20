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Gündem 20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı
Gündem

20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs salgınında bugün Türkiye'de 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı. 95 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 20:47:00 - 2021-03-20 20:58:47
20 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin koronavirüs verilerini güncelledi.

Bakanlığın yayınladığı yeni tabloya göre bugün yapılan testler sonucu bugün 21 bin 61 yeni vaka tespit edildi.

Tespit edilen vakalar arasında ise 958 semptomlu hasta belirlendi.

Hastanelerde tedavi altında olan 18 bin 815 kişi ise iyileşerek sağlığına kavuştu.

Bugün tedavi altındaki 95 kişi de virüse yenilerek hayatını kaybetti.

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