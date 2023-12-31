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Gündem 20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı
Gündem

20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 12:02:00 -
20 ilde Kalkan-5 operasyonu! 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-5' operasyonlarında; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.510 düzensiz göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen 'Kalkan-5' operasyonlarında; 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1.510 düzensiz göçmen yakalandı.

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