“20. Devlet Fotoğraf Yarışması” sonuçlandı

Yeni Akit Ankara

Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmada, seçici kurulun değerlendirdiği, toplam 611 katılımcının 1451 eseri arasından 56 fotoğraf ödüle layık görüldü.

“İnsan ve Yaşam” kategorisinde 2 başarı ve 17 sergileme, “Doğal Hayat” kategorisinde 3 başarı ve 16 sergileme, “Tarihî Yapılar” kategorisinde ise 2 başarı ve 16 sergileme ödülünün verileceği yarışmada eser sahiplerine takdim edilecek olup para ödülü toplam 119 bin lira olacak.

Ödüle layık görülen eserlerin değerlendirmesini yapan akademisyen ve fotoğraf sanatçılarından oluşan seçici kurulda Prof. Emre İkizler, Dr. Sefa Ulukan, Celal Gezici ve Dilek Uyar ile Bakanlık temsilcisi olarak da Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alper Özkan yer aldı.

Yarışma sonuçlarına Bakanlığın http://guzelsanatlar.ktb.gov.tr web sayfasından ulaşılabilir. Ödül töreni ile sergi açılışı da ilerleyen tarihlerde yine aynı adresten duyurulacak.