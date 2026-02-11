-20 derecenin altında 1131 km menzil

Hongqi HS6 PHEV, -20 derecenin altındaki ekstrem kış koşullarında gerçekleştirilen dayanıklılık sürüşünde yakıt ikmali yapılmadan 1131 kilometre yol kat etti. Bu performans, araca “düşük sıcaklık koşullarında yakıt almadan en uzun mesafeyi kat eden şarj edilebilir hibrit SUV” unvanını kazandırdı.

Elde edilen sonuç, Guinness Dünya Rekorları tarafından resmen tescillendi. Testin, tamamen seri üretim bir araçla ve herhangi bir teknik modifikasyon yapılmadan gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

HS6 PHEV İÇİN İKİNCİ TARİHİ BAŞARI

Bu rekor, Hongqi HS6 PHEV’in ilk Guinness başarısı değil. Model, geçtiğimiz yıl kasım ayında da tam dolu batarya ve yakıt deposuyla 2327 kilometrelik menzile ulaşarak, “tek dolumla en uzun menzile sahip şarj edilebilir hibrit SUV” rekorunu kırmıştı.

Böylece HS6 PHEV, hem ılıman koşullarda hem de aşırı soğukta menzil iddiasını kanıtlamış oldu.

SOĞUK HAVADA HİBRİT VERİMLİLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Uzmanlara göre -20 derecenin altındaki sıcaklıklar, özellikle batarya performansı ve içten yanmalı motor verimliliği açısından hibrit ve elektrikli araçlar için en zorlu senaryolar arasında yer alıyor. HS6 PHEV’in bu koşullarda 1000 kilometre eşiğini aşması, modelin termal yönetim, enerji geri kazanımı ve hibrit kontrol yazılımı açısından güçlü bir altyapıya sahip olduğunu gösteriyor.

MOTOR VE SÜRÜŞ SEÇENEKLERİ

Hongqi HS6 PHEV’te 1.5 litrelik turbo beslemeli şarj edilebilir hibrit sistem görev yapıyor.

İçten yanmalı motor: 148 beygir, Önden çekişli versiyon: 168 kW elektrik motoru, Dört tekerlekten çekişli versiyon: Arkada ek 201 kW elektrik motoru.

Bu yapı, hem performans hem de menzil tarafında esnek bir kullanım sunuyor.

BATARYA, ŞARJ VE MENZİL DETAYLARI

Modelde iki farklı LFP (lityum demir fosfat) batarya seçeneği bulunuyor.

23 kWsa, 40 kWsa. CLTC ölçümlerine göre 40 kWsa bataryaya sahip önden çekişli versiyon:

248 km saf elektrikli menzil, 1.650 km toplam menzil.

Araç, 4C hızlı şarj desteği sayesinde bataryasını yüzde 20’den yüzde 80’e 15 dakikada doldurabiliyor.

FİYAT VE PAZAR KONUMU

Hongqi HS6 PHEV, Aralık ayında Çin pazarında satışa sunuldu. Güncel kurla fiyatları 25.800 – 33.000 dolar aralığında değişiyor. Segmentine göre sunduğu menzil ve teknoloji dikkate alındığında, modelin küresel pazarda da ses getirmesi bekleniyor.

SOĞUKTA MENZİL, PAZARDA YENİ REKABET ALANI

HS6 PHEV’in elde ettiği bu ikinci Guinness rekoru, özellikle kuzey ülkeleri ve sert iklim bölgeleri için hibrit araçların yeniden değerlendirilmesine yol açabilir. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde üreticiler arasındaki rekabetin artık sadece menzil değil, aşırı iklim dayanıklılığı üzerinden de şekilleneceğine dikkat çekiyor.