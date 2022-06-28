20 bin yeni öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atama kontenjanları açıklandı mı?
20 bin öğretmen atama branş dağılımı 2022: Atama bekleyen binlerce öğretmen adayına müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Erdoğan, 20 bin yeni öğretmen atamasının gerçekleştirileceğini söyledi. Peki 20 bin yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Yeni öğretmen ataması hangi branşlarda olacak? 20 bin yeni öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Kabine toplantısı açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, atama bekleyen öğretmenlere ilişkin müjdeyi verdi. Başkan Erdoğan, “Öğretmen adaylarımız için de bir müjdemiz var. Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacaktır. Böylece hükümetlerimiz tarafından atanan öğretmen sayısı 730 binden 750 bine çıkacaktır. Bir başka ifadeye ülkemizdeki mevcut 1,2 milyon öğretmenin üçte ikisi bizim dönemlerimizde atanmış oluyor. Yeni atama sürecinin öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.
20 bin yeni öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin takvimi en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetti. Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından "20 bin yeni öğretmen atanacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz. Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun." Ataması yapılacak olan 20 bin öğretmen alımlarına ilişkin branş dağılı ve kontenjanları henüz açıklanmadı. MEB, önümüzdeki günlerde öğretmen atamasına ilişkin başvuru kılavuzunu açıklayacak.
2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
31 Ocak’ta 15 bin öğretmen ataması gerçekleştirilmişti. 15 bin öğretmen atama kontenjanları ve branş dağılımı şu şekilde olmuştu:
İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;
Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi
Matematik öğretmenliği 733 kişi
Almanca öğretmenliği 171 kişi
Coğrafya öğretmenliği 185 kişi
Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi
Fizik öğretmenliği 253 kişi
İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi
Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi
Rehberlik öğretmenliği 804 kişi
Sınıf öğretmenliği 2175 kişi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi
Tarih öğretmenliği 262 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi
Türkçe Öğretmenliği 698 kişi
Müzik öğretmenliği 350 kişi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi
İngilizce öğretmenliği 857 kişi
Kimya öğretmenliği 261 kişi
Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi
Felsefe öğretmenliği 149 kişi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi
Biyoloji öğretmenliği 105 kişi
Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi
Arapça öğretmenliği 314 kişi