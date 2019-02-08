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20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını gerçekleştirdi. Sonuçlar Bakanlığın resmi web sitesinden öğrenilebilecek.

08 Şubat 2019 Cuma 10:35
20 bin öğretmenin ataması yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasını gerçekleştirdi. Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği atama sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 'http://personel.meb.gov.tr' adresinden ilan ediliyor.

Sözleşmeli öğretmen kontenjanları

Sınıf öğretmenliği için3 bin 47, Din kültürü ve ahlak bilgisi için bin 910, İngilizce 2 bin 38, ilköğretim matematik öğretmenliği bin 401, rehberlik bin 56, okul öncesi bin 601, özel eğitim bin 2, Türkçe bin 93, fen bilimleri/ fen ve teknoloji öğretmenliği için 919 ve beden eğitimi öğretmenliği için de 845 kontenjan ayrıldı.

Göreve başlamak için istenen belgeler

*Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (6 adet),

*Mal bildirimi (il millî eğitim müdürlüklerinden temin edilecektir),

*Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

*Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

*Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu

Atamaları kendilerine tebliğ edilenler, tebliğ tarihini izleyen 15 gün içinde göreve başlayacaktır.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 10:35
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