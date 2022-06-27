20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak öğretmen atama takvimi ne zaman?
Öğretmen atama başvuruları ne zaman alınacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlerin merakla beklediği atama takvimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, 2022 öğretmen atamaları ne zaman?
Öğretmenlerin merakla beklediği atama kararıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi. Peki, öğretmen atamaları ne zaman ayın kaçında yapılacak?
20 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak öğretmen atama takvimi ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu yıl için söz verdiğimiz 20 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili süreç önümüzdeki günlerde Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılacak” dedi.
Öğretmen atamalarına ilişkin takvim paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz. 2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak.