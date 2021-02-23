20 bin öğretmen ataması kadrolu mu sözleşmeli mi? Öğretmen atamaları sözleşmeli mi olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitim-öğretime ayırdıklarını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti: "2002 yılından bugüne kadar toplam 693 bin öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Bu vesileyle öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenimizin daha atamasını yapacağız. Bu öğretmenlerimizin de katılımıyla yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Yeni yapacağımız 20 bin öğretmen atamasının şimdiden eğitim öğretim camiamıza, milletimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı rakamlara göre özel eğitim kurumlarının, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 130 bin 868 oldu. Özel okulların okul öncesi kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 18 bin, özel okulların ilkokul kurumlarında çalışan öğretmen sayısı 25 bin 908 oldu.

20 bin öğretmen ataması kadrolu mu sözleşmeli mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği 20 bin öğretmen ataması kadrolu mu sözleşmeli mi olacağı açıklanmazken öğretmen atamalarının sözleşmeli olacağı beklentisi hakim. MEB, 2020 yılında 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirdi. Atama için başvurularda taban puan 50 oldu. Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı. Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirildi.

Sözleşmeli öğretmen maaşları

Sözleşmeli öğretmen ne kadar maaş alıyor? Sözleşmeli öğretmen olarak göreve yeni başlamış öğretmenlere ödenen maaş 4 bin 494 TL'dir. 5 ile 10 yıl arasında öğretmenlik hizmeti yapan adaylara aylık ödenen maaş tutarı 4 bin 562 TL'dir. 10 ile 15 yılları arasında öğretmenlik yapan sözleşmeli öğretmenler aylık 4 bin 945 TL maaş almaktadır.